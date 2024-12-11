В Петербурге зафиксирован рекордный рост просроченной ипотечной задолженности

Согласно данным Банка России, за прошедший год этот показатель вырос на 41,4%.

К началу 2025 года объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге достиг рекордного уровня, составив 4,569 млрд рублей. Согласно данным Банка России, за прошедший год этот показатель вырос на 41,4%, что стало самым значительным приростом за всю историю наблюдений.

Как сообщает РБК, до 2024 года объём просроченной задолженности держался в пределах от 2,7 до 3,6 млрд рублей. Однако в прошлом году ситуация резко ухудшилась, особенно заметно в декабре, когда сумма просроченных платежей увеличилась на 275 млн рублей, что на 6,4% больше по сравнению с ноябрём.

В 2024 году петербуржцы оформили 53,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 264,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом это на 29,9% меньше в количественном выражении и на 33,3% меньше в денежном. Основной спад наблюдался после отмены базовой программы льготной ипотеки 1 июля, а также после введения ограничений по IT-ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге с 1 августа.

Наибольший спрос на ипотечные кредиты пришёлся на май и июнь, после чего темпы выдачи начали снижаться. В результате за первое полугодие было оформлено 32,1 тыс. кредитов, а во втором — лишь 21,6 тыс. Средний срок ипотечного займа в Петербурге составляет 26,4 года, а средняя процентная ставка — 8,37% годовых.

По информации издания "Долговой консультант", за 2024 год общий объём просроченной ипотечной задолженности на балансах банков вырос на 57%. Для сравнения: в 2023 году этот показатель увеличился всего на 5%. Таким образом, темпы роста выросли более чем в 11 раз. На 1 января 2025 года общая сумма просроченной задолженности по ипотеке в России превысила 108,1 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле банков составила 0,45%. Больше всего проблем с выплатами наблюдается у жителей Москвы, на долю которой приходится 17% всех просроченных ипотечных долгов (17,8 млрд рублей). Далее следуют Московская область (10% или 10,9 млрд рублей), Краснодарский край (7% или 7,8 млрд рублей) и Санкт-Петербург (5% или 5,3 млрд рублей).

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Фото: unsplash (Mediamodifier)