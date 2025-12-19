Просроченная задолженность физлиц по кредитам в Петербурге набирает рост

Особенно тревожной выглядит ситуация с задолженностью по ипотеке.

Согласно данным ЦБ РФ, размер просроченной задолженности по потребительским займам в Петербурге, выраженной в рублях, на 1 декабря 2025 года достиг суммы в 61,627 млрд рублей. Показатель демонстрирует значительный годовой рост — увеличение составило 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, в предыдущие 12 месяцев задолженность увеличилась лишь на скромные 12,7%.

Сообщается, что за рассматриваемый период объём потребительских займов в северной столице практически не претерпел изменений, увеличившись всего на 0,7% и достигнув 1,908 трлн рублей. Несмотря на такую стабильность общего объёма кредита, удельный вес проблемных долгов резко повысился с 2,5% до 3,2%. За первые 11 месяцев 2025 года сумма новых кредитов, выданных физическим лицам, составила 1,116 трлн рублей, сократившись на 11,2% по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

В ноябре 2025 года среднегодовая процентная ставка по краткосрочным кредитам для жителей Северо-Западного федерального округа достигла 27,6%, увеличившись за год на 1,8 п.п. Проценты по долгосрочным кредитам за тот же временной промежуток снизились на 2,5 п.п., остановившись на отметке 16%.

Особенно тревожной выглядит ситуация с задолженностью по ипотеке: к декабрю 2025 года суммарная величина непогашенных обязательств по жилищным кредитам в Петербурге составила 9,357 млрд рублей, что на 2,2 раза больше прошлогоднего результата. Общая масса ипотечных кредитов в регионе увеличилась незначительно — всего на 0,5%, достигнув отметки в 1,198 трлн рублей. Тем временем доля невозвращённой задолженности в структуре ипотечного портфеля поднялась до 0,78%, что выше прошлогоднего показателя на 0,41 п.п. Объём ипотечных выдач в Петербурге за полный календарный 2025 год составил 201,064 млрд рублей, что на 19,2% ниже показателей за соответствующий отрезок предшествующего периода.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре 2025 года равнялась 7,62%, снизившись по сравнению с показателем ноября 2024 года на 1,21 п.п. Подобное развитие стало результатом реализации программ льготной ипотеки и общего уменьшения базовой ставки. Аналитики указывают, что стремительный рост числа должников обусловлен активной позицией заемщиков в 2024 году, многие из которых поспешили брать кредиты, опасаясь последующего повышения базовых кредитных ставок.

Фото: Pxhere