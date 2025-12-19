Ввод стрит-ритейла в петербургских новостройках упал на 20%

Наибольшим спросом пользуются помещения площадью 50–100 кв. м, предназначенные для размещения небольших магазинчиков, бытовых услуг и пунктов выдачи заказов.

В 2025 году объем введенных в эксплуатацию коммерческих помещений в новостройках Санкт-Петербурга уменьшился на 20%. Несмотря на сокращение предложений, уровень спроса и стоимость увеличиваются. Эти тенденции объясняются популярностью формата "15-минутной доступности" и ростом объемов жилищного строительства в пригородах, как отмечает издание "Коммерсант".

Интерес покупателей к встроенно-пристроенным объектам в новостройках Петербурга за первые девять месяцев 2025 года повысился на 8%. Наибольшим спросом пользуются помещения площадью 50–100 кв. м, предназначенные для размещения небольших магазинчиков, бытовых услуг и пунктов выдачи заказов. Инвесторов привлекает низкая степень рисков и возможность получать доход от сдачи в аренду сразу после завершения строительства.

Арендные ставки на коммерческую недвижимость в новостройках вырастут ориентировочно на 7–8% в 2025 году, приблизившись к уровню 2200 руб./кв. м в месяц. Застройщики чаще продают подобные объекты на этапе возведения зданий, стремясь быстрее вернуть вложенные средства. Тем не менее, отдельные девелоперы сохраняют право управления такими объектами самостоятельно, контролируя качество арендаторов и поддерживая концепцию своего проекта.

В сегменте премиум-класса коммерческая инфраструктура является элементом общего образа жилого комплекса, а не отдельным инвестиционным инструментом. Такие помещения могут либо входить в состав общего имущества жильцов, либо реализовываться с жесткими ограничениями по назначению, направленными на сохранение престижности и приватности объекта.

Поскольку предложение новых коммерческих площадей сокращается, рынок ожидает дальнейшее повышение стоимости продажи и аренды, а также усиление конкурентной борьбы за оставшиеся свободные помещения.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году число ПВЗ маркетплейсов на территории Петербурга превысило 5,5 тыс.

