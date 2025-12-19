В 2025 году число ПВЗ маркетплейсов на территории Петербурга превысило 5,5 тыс.

Отрасль курьерских доставок и маркетплейсов демонстрирует устойчивое развитие.

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России за последний год увеличилось вдвое. В Петербурге также отмечается стремительный рост числа таких объектов, однако точное их количество подсчитать затруднительно. По данным издания "Деловой Петербург", в настоящее время в городе функционируют точки выдачи двух крупных онлайн-сервисов, а к концу 2025 года их совокупное число превысит отметку в 5,5 тыс.

Отрасль курьерских доставок и маркетплейсов демонстрирует устойчивое развитие. В частности, сервис Boxberry завершил свою деятельность в 2025 году, став собственностью Яндекса. Аналитики полагают, что темпы роста рынка в будущем снизятся.

Сейчас в Санкт-Петербурге насчитывается примерно 2,8 тыс. пунктов выдачи заказов от Wildberries. За прошедший год в городе открылось больше тысячи новых точек обслуживания клиентов. Число же аналогичных объектов сети Ozon выросло в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня чуть меньше 2,7 тыс. единиц.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости отмечают смену вектора развития сегмента пунктов выдачи заказов: теперь он ориентируется скорее на стратегию качественного расширения, нежели количественного прироста.

Ранее петербуржцам рассказали о новой мошеннической схеме с "Тайным Сантой".

Фото: сайт Wildberries