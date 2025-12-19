Петербуржцам рассказали о новой мошеннической схеме с "Тайным Сантой"

После выполнения условий жертву направляют на специальную ссылку, ведущую на фальшивый сайт.

Российские граждане столкнулись с новым видом мошенничества, связанным с популярной игрой "Тайный Санта", сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Преступники используют популярность игры, отправляя пользователям социальных сетей приглашения якобы присоединиться к розыгрышу подарков от неизвестных людей. Чтобы получить подарок, жертвы должны подписаться на ряд каналов в Telegram.

После выполнения условий жертву направляют на специальную ссылку, ведущую на фальшивый сайт. При переходе на такую страницу устройство автоматически загружает вредоносное ПО, которое позволяет мошенникам получать удалённый доступ к личным данным, таким как переписка, пароли, финансовые приложения и личные файлы пользователей.

Правоохранительные органы настоятельно советуют россиянам избегать перехода по сомнительным ссылкам, даже если они поступают от знакомых аккаунтов, и ни в коем случае не скачивать файлы с ненадёжных платформ.

