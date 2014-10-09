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В Петербург за сутки привезли более 500 тонн мяса, рыбы и кормов
Сегодня, 16:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург за сутки привезли более 500 тонн мяса, рыбы и кормов

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Вся продукция прошла ветеринарный контроль.

В Большом порту Санкт-Петербурга за один день сотрудниками Россельхознадзора был проконтролирован ввоз 508,8 тонн мяса, рыбы и кормов для животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Уругвая импортировались 307,3 тонны мяса и мясной продукции, из Вьетнама, Китая, Марокко, Перу, Чили – 182,5 тонн рыбы. Кроме того, 21 тонна кормов поступила из Бельгии.  

Вся продукция прошла ветеринарный контроль. После прохождения всех необходимых процедур вся продукция проследовала в адреса получателей из различных субъектов РФ.

Ранее Россельхознадзор задержал в Петербурге почти 170 тонн нидерландского лука-севка.

Фото: pexels

Теги: россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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