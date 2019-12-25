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Россельхознадзор задержал в Петербурге почти 170 тонн нидерландского лука-севка
Сегодня, 12:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Россельхознадзор задержал в Петербурге почти 170 тонн нидерландского лука-севка

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В Петербурге Россельхознадзор проверил 169 тонн лука-севка, прибывшего из Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Оптовики должны были получить 14 партий лука, но ни у одной не оказалось документов о качестве. Также в 21 тонне севка были найдены живые имаго многоядного удлиненного клеща.

Нарушителей ведомство привлекло к административной ответственности. Они получили штрафы и предупреждения. 

Ранее в Петербурге в партии бразильского кофе выявили семена опасного сорного растения.

Фото: pixabay

Теги: лук, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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