В Петербурге в партии бразильского кофе выявили семена опасного сорного растения

Выпуск более 92 тонн зараженного бразильского кофе на территорию Российской Федерации запрещён.

В морском порту Петербурга государственными инспекторами Россельхознадзора был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии импортного зеленого кофе в зёрнах. Груз не был допущен на территорию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Из Бразилии в адрес компании Петербурга, занимающейся производством чая и кофе, следовали 92,4 тонны зеленого кофе в зёрнах. Лабораторные исследования подтвердили наличие в подкарантинной продукции жизнеспособных семян ипомеи плющевидной. Вредоносность растения обуславливается снижением урожайности сельскохозяйственных культур.

Выпуск более 92 тонн зараженного бразильского кофе на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее из Петербурга на экспорт отправили более 85 тонн зерновых хлопьев.

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