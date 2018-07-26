В Петербурге прошла экскурсия о дореволюционном быте горожан

Основной темой экскурсии стали инновации того времени, находившие применение и в квартирах простых горожан, и в царских покоях.

Во вторник, 24 июля, состоялась первая встреча в рамках образовательного проекта iD Club от компании EUROINVEST DEVELOPMENT. Для гостей города и местных жителей провели экскурсию "Выжить в столице: дореволюционный быт петербуржцев". Известный гид-краевед, блогер и знаток истории Павел Перец показал Северную столицу начала XX века.

Основной темой экскурсии стали инновации того времени, находившие применение и в квартирах простых горожан, и в царских покоях. Экскурсия началась от Исаакиевского сквера. Во время возведения собора строители воплотили в жизнь огромное количество инженерных решений. Также гид рассказал гостям экскурсии о первой пандусной лестнице, впервые появившейся в покоях великой княжны в Мариинском дворце.

Мероприятие вызвало большой интерес - пришло более двухсот предварительных заявок, несмотря на то, что мест было всего пятьдесят. Каждый гость получил подарки от EUROINVEST DEVELOPMENT - удобные термосы для воды, буклеты ЖК iD Мурино, питательные батончики. Для тех, кто не попал, была организована прямая трансляция в социальных сетях компании и информационных партнеров. Организаторы экскурсии.

Прямую трансляцию экскурсии можно посмотреть на канале Piter.TV. Присоединяйтесь к этому увлекательному мероприятию.

"Основная идея iD Club – это формирование активного соседского сообщества и привлечение новой аудитории, объединенной общими идеями и целями. Все мероприятия бесплатные, но с разным уровнем доступа. Желающие познакомиться с форматом могут попасть на открытые встречи по промо-коду."

Видео: Piter.TV.