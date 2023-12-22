В Петербурге простились с Андреем Тропилло

Церемония состоялась в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины.

В Петербурге 23 мая простились с первым продюсером в СССР Андреем Тропилло. Церемония состоялась в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины.

Во время всего прощания звучала любимая песня звукорежиссера группы Beatles под названием Black Bird.

Андрея Тропилло похоронили на Смоленском кладбище, поминки прошли в клубе "Грибоедов".

Музыкант ушел из жизни в 73 года в конце апреля 2024-го. В 1980-х годах он записал в своей неофициальной студии "АнТроп" альбомы музыкальных объединений "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса" и других, организовывал их выступления. Уже в 1990-х годах лейбл "АнТроп" существовал официально.

Память Андрея Тропилло увековечат в Центре детского юношеского технического творчества "Охта". Именно там была студия "АнТроп".

Фото: Telegram / 1703