Прощание с летописцем ленинградского рока: в Петербурге проводят в последний путь Андрея Бурлаку

Церемония отпевания начнется в 11:00 в Церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на проспекте Чернышевского.

В четверг, 23 июля, Петербург простится с Андреем Бурлакой – выдающимся музыкальным журналистом, продюсером и главным историком ленинградской рок-музыки. Информацию о месте и времени церемонии родственники опубликовали на его личной странице во "ВКонтакте".

Церемония отпевания начнется в 11:00 в Церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на проспекте Чернышевского. Похоронят музыкального критика на кладбище "Красная горка", расположенном за поселком Колтуши; траурная церемония назначена на 15:00.

Андрей Бурлака скончался в воскресенье, 19 июля, на 72-м году жизни. Его здоровье резко ухудшилось после тяжелого инсульта, перенесенного 20 мая. Почти две недели специалист провел в реанимационном отделении, врачам удалось стабилизировать его состояние, однако было слишком поздно.

Уроженец Красноярска (1955 год), Бурлака связал свою судьбу с Ленинградом в возрасте 18 лет. Главным трудом всей жизни Бурлаки стала фундаментальная "Рок-энциклопедия" в трех томах, охватывающая историю петербургской музыки с 1965 по 2005 год. Его имя неразрывно связано с ключевыми явлениями отечественной музыкальной культуры: Андрей Бурлака стоял у истоков легендарного Ленинградского Рок-клуба, занимался издательским делом, а в период с 1994 по 1998 год работал арт-директором в "Театре ДДТ" и организовывал крупные рок-фестивали.

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