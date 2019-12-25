  1. Главная
На улице Харченко в Петербурге стабилизировали просадку грунта
Сегодня, 15:59
Ранее на месте установили шпунтовое ограждение.

В зоне технологического нарушения на тоннельном коллекторе на улице Харченко в Петербурге днем 24 октября стабилизировали просадку грунта стенок котлована и прилегающей территории вокруг дома 20/29 по 1-му Муринскому проспекту. Ранее на месте установили шпунтовое ограждение, сообщили в Смольном. 

Продолжается монтаж обводной линии коллектора в две нитки. Она позволит на время строительства дублирующей линии участка Выборгского коллектора осуществлять перекачку сточных вод.

Пресс-служба Смольного 

Напомним, жильцов дома на 1-м Муринском проспекте переселили в гостиничный и маневренный фонд города, до этого они находились в школе №104. Сама авария случилась 20 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Суворовском проспекте прорвало трубу с кипятком. 

Фото: пресс-служба Смольного 

