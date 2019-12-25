Ночью на улице Рихарда Зорге прорвало трубу с горячей водой

В зоне разлива воды, по предварительным данным, оказалось около 30 машин.

Ночью 17-го марта на улице Рихарда Зорге прорвало трубу с горячей водой. Площадь разлива, по информации источника Piter.TV, составила 80 кв. метров.

В зоне подтопления, по предварительным данным, оказались 30 автомобилей. На участке должны были начаться ремонтные работы в 3 часа, но в 2 часа произошел прорыв. По данным пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", работы планировались до 11:20.

Граждан просят не приближаться к зоне разлива, даже если там припаркован автомобиль. В случае, если машине был причинен ущерб, его возместят.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что беспилотник помог теплоэнергетикам вернуть горячую воду жильцам 54 домов в Шушарах. Для диагностики дефектов используются современные технологии.

Фото: Piter.TV