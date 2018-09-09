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Из-за прорыва трубы на Выборгской набережной в Петербурге забил фонтан

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Высота фонтана составляет порядка 10 метров.

В среду, 26 мая, из-за прорыва трубы на Выборгской набережной в Петербурге забил фонтан. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. Судя по видеоролику, фонтан забил на пересечении Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы.

Отмечается, что высота фонтана составляет порядка 10 метров. Однако автомобилистам он не пришёлся по душе, поскольку из-за инцидента, как отмечают очевидцы, образовалась пробка. На данный момент выясняются детали произошедшего.

Ранее мы писали, что пару дней назад прорвало трубу у ТЦ на Ленинском проспекте.

Видео: Piter.tv

Теги: выборгская набережная, прорыв трубы, фонтан
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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