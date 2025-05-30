Прорыв трубы на Дыбенко локализован

Проведенное обследование подтвердило износ оборудования, из-за чего данная труба включена в график ремонтных работ на ближайшее время.

Утром 30 мая специалисты теплоснабжающей компании "ТЭК СПб" начали устранение аварии, случившейся на улице Дыбенко в северной столице. Информацию подтвердили в самом предприятии.

В 10:40 специалисты получили сигнал о том, что на трассе горячей воды произошла утечка. Следствие поломки оказалось серьезным: горячую воду вырвало наружу, образовалась огромная лужа, улица заполнилась густым паром, а проезжающие мимо автомобили буквально плавали посреди импровизированного озера кипятка.

Специалисты успели оперативно перекрыть поврежденный участок уже к полудню, предотвратив дальнейшее разливание горячей воды. Проведенное обследование подтвердило износ оборудования, из-за чего данная труба включена в график ремонтных работ на ближайшее время. Ремонтные мероприятия не повлияют на поставки тепла абонентам.

Работники предприятия настоятельно рекомендовали гражданам избегать подхода к опасной зоне и воздерживаться от попыток пересечения улицы на автотранспорте, пока ведутся восстановительные работы.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер