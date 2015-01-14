Мужчину задержали за попытку проникнуть в административное здание в центре Петербурга

Злоумышленник повредил остекление и входную дверь.

Попытка проникновения в административное здание закончилась задержанием для 30-летнего мужчины, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что неизвестный проник на объект на Лиговском проспекте, повредив остекление и входную дверь. На месте по горячим следам поймали уроженца Тюменской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: паркурщик арестован на трое суток за прыжок на крышу полпредства в Петербурге. Задержанный объяснил, что его действия были продиктованы исключительно спортивным интересом.

Главное фото: Piter.TV