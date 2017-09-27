Паркурщик арестован на трое суток за прыжок на крышу полпредства в Петербурге

Московский спортсмен проник на территорию резиденции полпреда в Северо-Западном федеральном округе, снимая трюки для соцсетей. Суд назначил ему административный арест.

В Санкт-Петербурге суд вынес постановление об административном аресте на трое суток в отношении московского паркурщика Акмаля Ш. Инцидент произошёл 30 июня, когда спортсмен проник на крышу резиденции полномочного представителя президента РФ по Северо-Западному федеральному округу. Объект находится под охраной Росгвардии.

Задержанный объяснил полиции, что его действия были продиктованы исключительно спортивным интересом — в тот день он снимал трюки для публикации в социальных сетях, прыгая по крышам зданий Петербурга. Одно из них оказалось зданием полпредства. В суде Акмаль Ш. полностью признал вину, раскаялся и вновь подтвердил, что его поступок был связан только с увлечением паркуром.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх суток административного ареста. Известно, что паркурщик уже попадал в поле зрения правоохранителей ранее — в 2021 году жильцы домов в центре Петербурга пытались пожаловаться на него и других руферов в прокуратуру из-за прыжков на скульптурах.