Работа для профессионалов: в московской промзоне ЗИЛ наполовину достроили технопарк

На той же территории реализуется проект комплексного развития "Индустриальные кварталы".

Технопарк на месте бывшего завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ) достроен наполовину, сообщили в мэрии Москвы. По окончании работ там будут производить микроэлектронику и разрабатывать информационные продукты для цифровизации процессов и кибербезопасности. Технопарк даст городу больше тысячи рабочих мест. Рядом строятся современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой, торговые объекты, дороги и транспортно-пересадочный узел ЗИЛ-2.

Проект технопарка на месте корпусов старого завода появился в 2017 году. В 2020 он получил статус инвестиционного приоритетного, что позволяет исполнителю снизить ставку налогов на прибыль и имущество, арендную плату за землю и другое. Такие преференции способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата, а сэкономленные средства идут на развитие самого технопарка.

На данный момент проект готов более чем на 50%, на площадках ведутся строительно-монтажные работы. Благодаря созданию технопарка в городе появится свыше тысячи рабочих мест. Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Территория бывшего завода также входит в столичную программу "Индустриальные кварталы". Программа охватывает 2 тыс. га неэффективно используемых земель, однако проект, реализуемый в ЗИЛ, признан самым масштабным. Он завершен уже на треть.

"На территории бывшей промзоны ЗИЛ реализуется, наверное, один из крупнейших проектов реновации промзон в мире, не только в нашей стране. Тут будет построено 6,6 млн кв. м, половина из них – жилья, половина – не жилья. Будет проживать дополнительно около 90 тыс. жителей и примерно столько же создано рабочих мест, – сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин

Реновация промзон – распространенная практика по развитию крупных агломераций. При этом во втором по величине мегаполисе России Петербурге девелоперы сталкиваются с рядом проблем при попытках реализовать аналогичные проекты. Инвесторы с осторожностью вкладываются в реконструкцию, так как при наличии у зданий охранного статуса сужаются возможности его использования. А процедуры согласования работ основательно затягивают процесс. Старые промышленные комплексы чаще переделывают в офисы или общественные пространства, сохраняя при этом застройку.

На этом фоне стоит вспомнить проект реновации "Горской", представленный в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме компанией "Мегалайн". Инвестор предложил новаторский для Петербурга путь развитий некогда промышленной территории – строительство современной IT-деревни. Причем, данный объект должен был стать частью крупной территории развития. По соседству хотели разместить многофункциональный промышленный комплекс формата light industrial, инфраструктуру для туризма, благоустроенную набережную и музей.

Выбранная для строительства территория – бывшая стройплощадка дамбы в Горской, на ней нет никаких ценных объектов, одни свалки. При вложении около 60 млрд инвесторских рублей город получил бы тысячи рабочих мест и миллиарды поступлений в бюджет. Проект уже был одобрен Смольным и федеральными структурами, подготовка шла высокими темпами – к текущему году на конкурсной основе выбрали проект с наиболее устойчивой финансовой моделью.

Но в текущем году город отказался от него в пользу проекта с рекреационной направленностью. Вместо IT-деревни и промышленного кластера в Горской уже другой инвестор откроет яхт-клуб, школу верховой езды, торговые центры и другое.

Таким образом, пока в Москве формируют комфортную городскую среду для жизни, работы и отдыха, в Петербурге промзоны переделывают в объекты для "элитных" развлечений. Тем временем в городе растет дефицит рабочих мест для IT-специалистов.

Фото: агентство городских новостей "Москва" (Сергей Киселев)