Новые промышленные кластеры будут созданы в Петербурге

Правительство города сделает упор на роботизацию и автоматизацию производств.

В Петербурге создадут шесть промышленных кластеров. Об этом 24 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

Известно, что один из кластеров объединит судостроительную отрасль. В настоящее время идет проработка начальных этапов проекта. Также сформируют кластеры радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, газотурбинного энергомашиностроения, беспилотных технологий и научно-технический. В последний войдут долины "ИТМО Хайпарк" и "Невская дельта".

Петербургское правительство сделает упор на роботизацию и автоматизацию производств.

Ранее мы рассказывали о том, что объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга вырос на 20% за год.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)