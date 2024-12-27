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Новые промышленные кластеры будут созданы в Петербурге
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Новые промышленные кластеры будут созданы в Петербурге

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Правительство города сделает упор на роботизацию и автоматизацию производств.

В Петербурге создадут шесть промышленных кластеров. Об этом 24 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова. 

Известно, что один из кластеров объединит судостроительную отрасль. В настоящее время идет проработка начальных этапов проекта. Также сформируют кластеры радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, газотурбинного энергомашиностроения, беспилотных технологий и научно-технический. В последний войдут долины "ИТМО Хайпарк" и "Невская дельта". 

Петербургское правительство сделает упор на роботизацию и автоматизацию производств. 

Ранее мы рассказывали о том, что объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга вырос на 20% за год. 

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер) 

Теги: производства, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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