В Смольном подвели промежуточные итоги месячника по благоустройству

Администрация Петербурга подвела промежуточные итоги месячника по благоустройству. Город продолжает готовиться к зиме, рассказали в Смольном.

Отмечается, что в уборке ежедневно задействуют порядка 4 тыс. дворников и 700 единиц техники. В порядок приведено 55% внутриквартальных территорий (38,5 млн "квадратов"). Кронирование и санитарная обрезка деревьев выполнены на 76%, произведена промывка элементов визуальной информации (61%). Отремонтировано девять ограждений контейнерных площадок, почти завершен ремонт окон, произведена замена остекления (82%). На финальной стадии работ и ремонт урн и скамеек.

Каждый из нас может внести свой вклад и сделать любимый город еще уютнее и красивее! Приглашаем петербуржцев принять участие в общегородском субботнике 25 октября. Пресс-служба Смольного

Фото: пресс-служба Смольного