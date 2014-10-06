  1. Главная
В Смольном подвели промежуточные итоги месячника по благоустройству
Сегодня, 9:59
В Смольном подвели промежуточные итоги месячника по благоустройству

В уборке ежедневно задействуют порядка 4 тыс. дворников и 700 единиц техники.

Администрация Петербурга подвела промежуточные итоги месячника по благоустройству. Город продолжает готовиться к зиме, рассказали в Смольном. 

Отмечается, что в уборке ежедневно задействуют порядка 4 тыс. дворников и 700 единиц техники. В порядок приведено 55% внутриквартальных территорий (38,5 млн "квадратов"). Кронирование и санитарная обрезка деревьев выполнены на 76%, произведена промывка элементов визуальной информации (61%). Отремонтировано девять ограждений контейнерных площадок, почти завершен ремонт окон, произведена замена остекления (82%). На финальной стадии работ и ремонт урн и скамеек. 

Каждый из нас может внести свой вклад и сделать любимый город еще уютнее и красивее! Приглашаем петербуржцев принять участие в общегородском субботнике 25 октября

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: ремонт Шлиссельбургского проспекта стартовал в Невском районе. 

Фото: пресс-служба Смольного 

