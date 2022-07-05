Прокуратура пытается выселить агентство недвижимости с жилого дома на Ефимова

Прокуратура потребовала от ООО "Городской центр недвижимости" переехать в другой офис. Организация заняла помещение в жилом доме №6 на улице Ефимова. Тем самым она нарушает жилищные права жителей многоквартирного дома.
В проверке участвовали специалисты администрации района, Государственной жилищной инспекции, КГИОП. Ранее граждане пожаловались на то, что одна из жилых квартир используется не по назначению. Информация подтвердилась.
В одной из квартир располагается офисное помещение для оказания услуг по подбору недвижимости. Коммерческую организацию попросили переехать. Прокуратура следит за соблюдением предписания.
Прокуратура добивается соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома
Видео: прокуратура Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все