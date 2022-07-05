Прокуратура пытается выселить агентство недвижимости с жилого дома на Ефимова

Жильцы недовольны, что в их доме находится офис.

Прокуратура потребовала от ООО "Городской центр недвижимости" переехать в другой офис. Организация заняла помещение в жилом доме №6 на улице Ефимова. Тем самым она нарушает жилищные права жителей многоквартирного дома.

В проверке участвовали специалисты администрации района, Государственной жилищной инспекции, КГИОП. Ранее граждане пожаловались на то, что одна из жилых квартир используется не по назначению. Информация подтвердилась.

В одной из квартир располагается офисное помещение для оказания услуг по подбору недвижимости. Коммерческую организацию попросили переехать. Прокуратура следит за соблюдением предписания.

Прокуратура добивается соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома

Видео: прокуратура Петербурга