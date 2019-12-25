Прокуратура Петродворцового района требует вернуть надбавку к окладу кандидата наук

Прокурор направил руководителю образовательной организации представление, рассмотрение которого пока продолжается.

Прокуратура Петродворцового района рассмотрела обращение гражданина и проверила соблюдение норм трудового права. Об этом информирует пресс-сужба надзорного ведомства.

По результатам проверки было выявлено неправомерное лишение сотрудника учебного заведения дополнительной оплаты, связанной с наличием учёной степени кандидата наук в сфере физкультуры и спорта.

В связи с этим прокурор направил руководителю образовательной организации представление, рассмотрение которого пока продолжается.

