Прокуратура Петродворцового района требует вернуть надбавку к окладу кандидата наук
Сегодня, 9:38
Прокурор направил руководителю образовательной организации представление, рассмотрение которого пока продолжается.

Прокуратура Петродворцового района рассмотрела обращение гражданина и проверила соблюдение норм трудового права. Об этом информирует пресс-сужба надзорного ведомства. 

По результатам проверки было выявлено неправомерное лишение сотрудника учебного заведения дополнительной оплаты, связанной с наличием учёной степени кандидата наук в сфере физкультуры и спорта.

В связи с этим прокурор направил руководителю образовательной организации представление, рассмотрение которого пока продолжается.

Фото: Piter.TV

