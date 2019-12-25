Прокуратура проводит проверку после перелома позвоночника школьника на Аэродромной

Прокуратура занялась случае в петербургской школе, из которого скорая забрала школьника с переломом позвоночника.

Прокуратура Приморского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты проверки правоохранительных органов по факту травмирования учащегося первого класса одной из гимназий на Аэродромной улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, во время перемены трое школьников схватили 7-летнего одноклассника за руки и ноги, а потом бросили спиной об стол. Ребенок госпитализирован в больницу, где ему диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Сейчас прокуратура устанавливает причины произошедшего. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что сотрудники спортивной школы в Красносельском районе работали без медосмотра.

Фото: Piter.TV

