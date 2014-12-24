  1. Главная
В Станционном поселке прокуратура потребовала очистить парковку от отходов
Сегодня, 11:44
На почву сбрасываются покрышки и аккумуляторы, металлолом, пластиковые тары, бой бетона и другое.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. В мероприятии также участвовал городской комитет по природопользованию. 

На земельном участке в Станционном поселке ООО осуществляет услуги по стоянке для авто. Организация складирует отходы вне специально отведенных мест. На почву сбрасываются покрышки и аккумуляторы, металлолом, пластиковые тары, бой бетона и другое. 

Прокурор внес представление в адрес руководства компании, в котором потребовали очистить загрязненную территорию. Устранение нарушений контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан водитель КамАЗа, который сливал отходы в канализацию. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: парковка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

