В Станционном поселке прокуратура потребовала очистить парковку от отходов

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. В мероприятии также участвовал городской комитет по природопользованию.

На земельном участке в Станционном поселке ООО осуществляет услуги по стоянке для авто. Организация складирует отходы вне специально отведенных мест. На почву сбрасываются покрышки и аккумуляторы, металлолом, пластиковые тары, бой бетона и другое.

Прокурор внес представление в адрес руководства компании, в котором потребовали очистить загрязненную территорию. Устранение нарушений контролируется.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга