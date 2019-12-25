Прокуратура Петербурга добилась зачисления сироты в колледж

Прокуратура отстояла право ребенка-сироты на полное государственное обеспечение.

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению опекуна о защите социальных прав несовершеннолетней подопечной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, молодая девушка относится к лицам из числа детей-сирот. В сентябре 2021 года несовершеннолетняя пошла учиться в медицинский колледж. При этом на протяжении двух лет образовательным учреждением ребенку-сироте неоднократно отказывалась в зачислении на бюджет.

Районный прокурор внес представление в адрес руководства колледжа, которое рассмотрено и удовлетворено. Сироте произведены положенные по закону выплаты в общем размере свыше 500 тысяч рублей. Теперь девушка учится в колледже.

Ранее сообщалось, что женщина получит компенсацию 800 тысяч рублей за перелом на предприятии в Колпино.

Фото: Piter.TV

