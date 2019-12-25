Женщина получит компенсацию 800 тысяч рублей за перелом на предприятии в Колпино

Прокуратура Колпино добилась компенсации для женщины.

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению местной жительницы о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте 2022 года на 65-летнюю лаборантку по физико-механическим испытаниям на предприятии с потолка упал кусок бетона. Работница получила открытый перелом левого бедра и рвано-ушибленные раны. Женщина длительное время находилась на лечении.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Требования удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась компенсации пенсионерке, чуть не сбитой автобусом.

Фото: прокуратура Петербурга