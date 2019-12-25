Прокуратура Петербурга добилась компенсации пенсионерке, чуть не сбитой автобусом

По иску прокурора водитель автобуса возместит моральный вред пешеходу, на которого совершил наезд.

Прокурором Невского района в рамках рассмотрения уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия предъявлено исковое заявление в защиту интересов пенсионерки о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, водитель автобуса не затормозил перед пенсионеркой, из-за этого она получила травмы головы, туловища и конечностей. Полученные увечья расценивается как тяжкий вред здоровью.

Невским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "Пассажиравтотранс" возобновил эксплуатацию автобусов МАЗ.

Фото: Piter.TV