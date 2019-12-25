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"Пассажиравтотранс" возобновил эксплуатацию автобусов МАЗ
Сегодня, 15:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

"Пассажиравтотранс" возобновил эксплуатацию автобусов МАЗ

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В Петербурге возобновили эксплуатацию автобусов МАЗ. Их убирали с дорог из-за частых возгораний.

"Пассажиравтотранс" возобновил эксплуатацию автобусов Минского автомобильного завода, которые были ранее отозваны из-за потенциальных возгораний. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Специалисты ОАО "МАЗ" – управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" провели доработку систем и механизмов машин, чтобы исключить возможность возгорания. Каждый автобус прошел проверку и получил акт, который гарантирует его безопасность и допуск к эксплуатации.

Представители завода также проводят ежедневный контроль технического состояния автобусов, которые работают на маршрутах. Это позволяет убедиться в том, что машины находятся в исправном состоянии и готовы к перевозке пассажиров.

Восстановление эксплуатации этих автобусов – это важный шаг для улучшения транспортной ситуации в городе. Больше машин на линии означает больше возможностей для пассажиров и более удобную транспортную систему. 

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил выяснить, почему эксплуатация автобусов МАЗ приостановлена в Петербурге.

Фото: Piter.TV
 

Теги: автобусы, комтранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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