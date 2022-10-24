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Лукашенко поручил выяснить, почему эксплуатация автобусов МАЗ приостановлена в Петербурге
Сегодня, 23:12
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Лукашенко поручил выяснить, почему эксплуатация автобусов МАЗ приостановлена в Петербурге

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Лидер утверждает, что в Белоруссии автобусы завода не горят.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, поручил разобраться с приостановкой эксплуатации автобусов МАЗ в Петербурге. Об этом пишет агентство страны "БелТА" сегодня, 11 августа.

Лидер утверждает, что в Белоруссии автобусы завода не горят. 

Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что приостановкой эксплуатации автобусов МАЗ занялся ГУП "Пассажиравтотранс" еще со 2 августа. 

Ранее мы рассказывали о том, что после 12 случаев задымления лазурных автобусов вице-губернатор Петербурга поручил провести проверку.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы маз, лазурные автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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