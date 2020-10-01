В Петербурге отказались от 137 потенциально опасных автобусов

"Пассажиравтотранс" не будет принимать на баланс новые транспортные единицы от Минского автомобильного завода до полного устранения замечаний.

Со среды, 2 августа, руководство ГУП "Пассасжиравтотранс" решило приостановить эксплуатацию 137 автобусов МАЗ 203047 в Северной столице. Речь идёт о транспортных единицах, которые были поставлены в город в рамках прошлогодних контрактов. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Автобусы убрали в связи с многочисленными случаями возгорания данных транспортных средств в Петербурге. "Пассажиравтотранс" не будет принимать на баланс новые единицы от Минского автомобильного завода до полного устранения замечаний.

На предприятии начала работу комиссия, в которую вошли представители управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" (ОАО "МАЗ"). Также причины возгораний автобусов выявляют сотрудники МЧС и городская испытательная пожарная лаборатория. Снятые с эксплуатации автобусы будут возвращены на маршруты после дополнительной проверки и окончательного устранения дефектов со стороны производителя.

Напомним, что возгорания автобусов стали частными в Северной столице с июня прошлого года. За это время огонь охватил не менее 12-ти транспортных средств.

Ранее мы сообщили о том, что по просьбе петербуржцев маршрут автобуса №109А заменили на №110.

Фото: Piter.TV