По просьбе петербуржцев маршрут автобуса №109А заменят на №110

Изменения будут актуальны с 31 июля.

С 31 июля автобусный маршрут №109А заменят на №110 "Танковый военный городок — поселок Песочный — метро "Озерки" по просьбе жителей Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 28 июля.

Трасса обновленного маршрута протянется от остановки "Метро "Озерки" по Выборгскому шоссе (обратно по проспектам Луначарского и Энгельса), Песочному шоссе через поселок Песочный, Ленинградской и Советской улицам и дороге в Танковый военный городок.

Вместимость автобуса составит 80 человек. В день будут выполнять по 12 рейсов.

Ранее на Piter.TV: Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов.

Фото: Piter.TV