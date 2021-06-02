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"Пассажиравтотранс" Петербурга прокомментировал слова Лукашенко о горящих автобусах
Сегодня, 18:42
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"Пассажиравтотранс" Петербурга прокомментировал слова Лукашенко о горящих автобусах

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Президент Республики Беларусь сообщил, что автобусы обслуживают "какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса".

Представители петербургского предприятия "Пассажиравтотранс" прокомментировали слова Лукашенко о горящих лазурных автобусах МАЗ. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что автобусы обслуживают "какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса". 

В пресс-службе "Пассажиравтотранс" прояснили, что предприятие не является частным, а подвижной состав "эксплуатируется самостоятельно и по регламенту", пишет gazeta.ru.

Ранее на Piter.TV: стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет в 2024 году на 5%.

Фото: Piter.TV

Теги: александр лукашенко, лазурные автобусы, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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