"Пассажиравтотранс" Петербурга прокомментировал слова Лукашенко о горящих автобусах

Представители петербургского предприятия "Пассажиравтотранс" прокомментировали слова Лукашенко о горящих лазурных автобусах МАЗ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что автобусы обслуживают "какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса".
В пресс-службе "Пассажиравтотранс" прояснили, что предприятие не является частным, а подвижной состав "эксплуатируется самостоятельно и по регламенту", пишет gazeta.ru.
Ранее на Piter.TV: стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет в 2024 году на 5%.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все