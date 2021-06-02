"Пассажиравтотранс" Петербурга прокомментировал слова Лукашенко о горящих автобусах

Президент Республики Беларусь сообщил, что автобусы обслуживают "какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса".

Представители петербургского предприятия "Пассажиравтотранс" прокомментировали слова Лукашенко о горящих лазурных автобусах МАЗ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что автобусы обслуживают "какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса".

В пресс-службе "Пассажиравтотранс" прояснили, что предприятие не является частным, а подвижной состав "эксплуатируется самостоятельно и по регламенту", пишет gazeta.ru.

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