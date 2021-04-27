Прокуратура Пушкинского района 5 декабря проведет выездной прием граждан

Жители могут обратиться с вопросами с вопросами о возможных нарушениях требований законодательства о противодействии коррупции.

Во вторник, 5 декабря, в Пушкине прокуратура проведет выездной прием граждан. Встреча будет организована на базе Местной администрации Муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Выездной прием граждан будет организован по вопросам возможных нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.

Для сообщения о нарушениях, связанных с данной проблемой, к руководству прокуратуры Пушкинского района можно обратиться лично 5 декабря 2023 года с 11:00 до 13:00. Правоохранители будут принимать жителей в доме № 24 по Октябрьскому бульвару.

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