Прокуратура проведет "горячую линию" по вопросам, связанным с охраной труда

Поделиться информацией можно анонимно.

Петербургская прокуратура проведет 21 июля "горячую линию" по вопросам соблюдения прав граждан в сфере охраны труда.

Граждане могут рассказать ведомству о несчастных случаях на производстве, которые были скрыты, о привлечении на работу сотрудников, которые не прошли необходимое обучение и инструктаж по охране труда, о небезопасных условиях труда работников, отсутствии специальной оценки условий труда. Отмечается, что поделиться информацией можно на анонимных условиях, не раскрывая своего имени.

Звонки будут приниматься по телефону 318-26-64 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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Фото: Piter.tv