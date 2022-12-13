Прокуратура назвала завод "Вымпел" на Васильевском острове источником загрязнения воздуха

По данным ведомства, загрязняющие вещества выходят через систему вентиляции.

В Петербурге природоохранный прокурор назвал завод "Вымпел" на Васильевском острове источником загрязнения воздуха. В ведомстве требуют поставить объект, оказывающий негативное воздействие на природу, на государственный учет. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Прокурор обратился в Василеостровский районный суд. Он потребовал, чтобы завод провел инвентаризацию источников выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Суд принял доводы прокуратуры.

По данным ведомства, загрязняющие вещества выделяются через систему вентиляции, выведенную на крышу через вентиляционные трубы с дефлекторами в количестве не менее 10 штук.

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