На Гороховой улице мужчина избил сожительницу и угрожал ножом ее детям

На помощь петербурженке пришли соседи, которых напугал шум и детские крики в подъезде.

Накануне, 9 мая, пьяный мужчина устроил погром в квартире на Гороховой улице и избил сожительницу. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга".

Подозрительный грохот и крики услышали соседи пострадавших. Они вызвали росгвардейцев. На месте случившегося сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, который избил свою девушку и угрожал ножом ее малолетним детям.

Судя по кадрам, неадекватный горожанин разгромил квартиру. Он перевернул мебель, выбросил на пол вещи и книги, разбил посуду и сломал игрушки. Кроме того, домашний тиран десять раз ударил ножом холодильник.

На задержанного надели наручники и доставили в 28 отдел полиции. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Подробности уточняются. Пока неизвестно, написала ли петербурженка заявление в полицию.

Ранее на Piter.tv: на улице Ломоносова мужчина избил фельдшера.

Видео, фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга