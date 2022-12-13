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На улице Ломоносова мужчина избил фельдшера
Сегодня, 15:18
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На улице Ломоносова мужчина избил фельдшера

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Пострадавшему понадобилась помощь коллег.

Сегодня утром, 10 мая, в Центральном районе Петербурга мужчина избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга. 

Инцидент произошел в 05:30 утра. Пьяный горожанин вызвал скорую помощь для своей знакомой. Когда врачи приехали, он начал ругаться на фельдшера, а потом  и вовсе ударил медика по голове. Дебошир повалил врача на землю и продолжил бить.

Коллеги сотрудника скорой помощи нажали тревожную кнопку. На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Они доставили злоумышленника в 28 отдел полиции. 

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец лишился Toyota Camry за повторное пьяное вождение.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга

Теги: избил фельдшера, полиция, росгвардия, скорая помощь, улица ломоносова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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