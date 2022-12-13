На улице Ломоносова мужчина избил фельдшера

Пострадавшему понадобилась помощь коллег.

Сегодня утром, 10 мая, в Центральном районе Петербурга мужчина избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Инцидент произошел в 05:30 утра. Пьяный горожанин вызвал скорую помощь для своей знакомой. Когда врачи приехали, он начал ругаться на фельдшера, а потом и вовсе ударил медика по голове. Дебошир повалил врача на землю и продолжил бить.

Коллеги сотрудника скорой помощи нажали тревожную кнопку. На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Они доставили злоумышленника в 28 отдел полиции.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга