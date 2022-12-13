Также нарушителю назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ.

Петербуржец лишился Toyota Camry за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что вечером 19 ноября 2022 года мужчина, имея судимость за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, снова управлял своей иномаркой, будучи пьяным.

Петербуржцу назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет 2 месяца. Его иномарку конфисковали в доход государства.

Ранее у ещё одного петербуржца конфисковали Volkswagen Golf за пьяную езду.

Фото: unsplash (Christina Telep)