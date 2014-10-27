Прокуратура ограничила свободный доступ в заброшенное здание ТЦ в Мурино

Свободный доступ внутрь постройки представлял угрозу здоровью и жизни граждан, включая подростков.

Прокуратурой Всеволожского района проведена проверка сведений о пребывании несовершеннолетних без надзора на территории нежилого строения бывшего торгового центра в городе Мурино. Установлено, что указанное сооружение принадлежит коммерческому предприятию, находящемуся в процедуре банкротства.

Свободный доступ внутрь постройки представлял угрозу здоровью и жизни граждан, включая подростков.

Благодаря координации усилий городской прокуратуры, администрации муниципального образования Муринское поселение и конкурсного управляющего объектом удалось ограничить проникновение посторонних лиц в здание, а также организовать очистку прилегающего участка.

Ранее мы сообщили о том, что покрытие на детской площадке на Гаванской улице отремонтируют после вмешательства прокуратуры. После вмешательства прокуратуры игровая площадка включена в адресную программу, усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования на территории всего муниципального образования.

Фото: Прокуратура Ленинградской области