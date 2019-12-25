Петербургская прокуратура потребовала петербуржца освободить берег Финского залива

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения земельного и водного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, петербуржец незаконно в акватории Невской губы Финского залива разместил плавучий причал, а также гидротехническое сооружение, связующее береговую линию с плавучим причалом.
Мужчина использовал причал для перевозки пассажиров, а землю города для парковки автомобилей.
Прокурор Кронштадтского района направил иск в суд с требованием освободить акваторию и незаконно занимаемый земельный участок. Исковые требования были удовлетворены.
Ранее сообщалось, что в Петербурге начал действовать запрет выхода на лед.
Фото: Piter.TV
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