В августе в Петербург и Ленобласть привезли 3,4 млн цветов

С 1 по 29 августа 2025 года должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировано 58,1 млн штук свежих срезанных цветов, происхождением из 28 стран мира, что в 2 раза больше, чем в аналогичный период 2024 года (34,5 млн штук). Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Значительная часть импортных партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов и эустом, выращенных в Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, Италии и др., поступила на территорию Псковской области – 54,7 млн штук, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 3,4 млн штук. На территории данных регионов с начала 2025 года было ввезено 538,2 млн штук цветов.

В 1082 случаях специалистами ведомства было выявлено и подтверждено лабораторными исследованиями заражение продукции карантинными вредителями и возбудителем болезни растений. Заражённые цветы по решению собственников были уничтожены.

Фото: Россельхознадзор