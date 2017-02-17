Прокладка коммуникаций до форта "Александр I" стартовала в Кронштадте

Ранее специалистами Водоканала уже был проложен трубопровод длиной более километра, соединяющий берега с фортом "Петр I".

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжает реализацию проекта по строительству инженерных коммуникаций в Кронштадте, начав подключение форта Александр I к общей инфраструктурной сети.

Ранее специалистами Водоканала уже был проложен трубопровод длиной более километра, соединяющий берега с фортом "Петр I". Следующим этапом проекта является прокладка коммуникационной инфраструктуры между двумя укреплениями ("Петр I" и "Александр I"). В рамках текущих работ запланировано создание около 2 километров линий водоснабжения и свыше 1,8 километра канализационного хозяйства.

Окончательной задачей проекта станет полноценное обеспечение водой и канализационными системами всех крепостей, включая исторический форт "Кроншлот". В итоге общая протяженность новых водных магистралей превысит 5,5 километра, а канализационные коммуникации достигнут длины более 10 километров.

Особенностью строительства является использование технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ), позволяющего свести воздействие на окружающую среду и экосистемы Финско-Балтийского залива к минимуму.

