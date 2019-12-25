Производство премиальных автомобилей Aurus запустят на заводе в Шушарах

Речь идет о территории бывшего завода Toyota.

Марка автомобилей премиум-класса Aurus начнет выпуск машин на территории бывшего завода Toyota в Шушарах, проинформировал заместитель министра промышленности России Альберт Каримов изданию "Бизнес Online".

Каримов выразил уверенность, что продукция бренда будет пользоваться спросом на российском рынке.

Помимо этого, он указал на необходимость увеличения объемов выпуска премиальных автомобилей, производимых в Елабуге, хотя конкретные временные рамки реализации данного плана пока не уточняются.

Фото: Сайт бренда Aurus