В Петербурге началась ковка деталей реактора для шестого энергоблока АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Технологический процесс включает в себя несколько этапов.

На одном из металлургических предприятий Санкт-Петербурга стартовал процесс ковки ключевых элементов корпуса реактора для шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш-2". Строительство объекта ведётся по современному проекту, разработанному российскими специалистами. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Технологический процесс включает в себя несколько этапов. Заготовку, масса которой составляет почти 300 тонн, многократно нагревают до температуры около 1300 градусов, после чего подвергают ковке под мощным прессом. Усилие при обработке достигает 12 тысяч тонн, что позволяет придавать заготовке необходимую форму и прочностные характеристики. Следующую стадию обработки деталей проведут в отдельном производственном комплексе.

Как отметил директор по операционной деятельности компании "АЭМ-Технологии" (входит в машиностроительный дивизион ГК "Росатом") Андрей Шиканов, сейчас завершена работа над корпусами для пятого энергоблока, и они готовы к передаче заказчику. Одновременно специалисты приступили к ковке обечаек – элементов корпуса реактора – для шестого блока.

Проект "Пакш-2" является первым в истории примером строительства атомной электростанции с участием России на территории Евросоюза. Производство оборудования для станции – реакторов, парогенераторов и других компонентов – будет вестись на российских предприятиях в течение 2025 и 2026 годов.

Фото: официальный сайт АО "Атомстройэкспорт" (rabota-ase.ru)