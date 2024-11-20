В Ленобласти в 2024 году производство картофеля понизилось почти на 15%

Такие показатели связаны с тем, что в регионе "урезали" площади под посадку на 693 гектара из-за "ценовой политики".

В прошлом году в Ленобласти производство картофеля понизилось почти на 15%, составив 171 тыс. тонн. Это на 25 тыс. тонн меньше, чем в 2023 году, передает РБК, ссылаясь на главу комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олега Малащенко.

Такие показатели связаны с тем, что в области "урезали" площади под посадку на 693 гектара из-за "ценовой политики". В этом году проработаны дополнительные субсидии, которые "позволят крестьянам почувствовать себя комфортнее". На килограмм картошки и других овощей запланировано выплатить на 4 рубля выше уровня 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что часть социально значимых продуктов подорожала в Петербурге на 38%. Лидером стал картофель, следующие – свекла (+21%) и капуста (+20%).

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