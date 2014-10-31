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Часть социально значимых продуктов подорожала в Петербурге на 38%
Сегодня, 14:59
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Часть социально значимых продуктов подорожала в Петербурге на 38%

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Лидером стал картофель, следующие – свекла (+21%) и капуста (+20%).

В I квартале 2025 года рост цен на некоторые социально значимые продукты в Петербурге достиг 38%. Лидером стал картофель, следующие – свекла (+21%) и капуста (+20%), рассказал 22 апреля депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на данные Петростата. 

Я очень внимательно слежу за динамикой потребительских цен в нашем городе и считаю этот рост достаточно серьезным. Зачастую у продавцов он носит спекулятивный характер. Необходимо как можно скорее принять нашу законодательную инициативу, обязывающую продавцов указывать размер наценки на социально значимые продовольственные товары. Повышение прозрачности ценообразования – ключевой инструмент контроля за ростом цен. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга 

Мера обеспечит возможность контроля со стороны петербуржцев за ценообразованием, а еще поможет выявить случаи установления продавцами необоснованно высокой наценки. 

Ранее на Piter.TV: цены на услуги шиномонтажа подскочили в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: петростат, продукты питания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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