Производственный календарь: как отдыхаем в 2018 году

В этом материале Piter.tv расскажет о том, сколько выходных будет на праздничные дни, а также о их переносе.

Производственный календарь 2018

Piter.tv расскажет о количестве рабочих, выходных и праздничных днях в 2018 году. Кроме того, в этом материале можно также узнать о профессиональных праздниках на конкретную дату.

Перенос выходных дней в 2018 году:

С субботы 6 января на пятницу 9 марта;

с воскресенья 7 января на среду 2 мая;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Праздничные выходные в 2018 году:

Новогодние каникулы 2018: 30 декабря - 8 января;

День защитника Отечества: 23 февраля - 25 февраля;

Международный женский день: 8 марта - 11 марта;

Праздник весны и труда 29 апреля - 2 мая;

День Победы: 9 мая;

День России: 10 июня - 12 июня;

День народного единства: 3 ноября - 5 ноября;

Новогодние каникулы 2019: 30 декабря - 8 января.