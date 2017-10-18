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Производственный календарь: как отдыхаем в 2018 году
Сегодня, 13:25
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Shdaria
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Производственный календарь: как отдыхаем в 2018 году

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В этом материале Piter.tv расскажет о том, сколько выходных будет на праздничные дни, а также о их переносе.

Производственный календарь 2018

Piter.tv расскажет о количестве рабочих, выходных и праздничных днях в 2018 году. Кроме того, в этом материале можно также узнать о профессиональных праздниках на конкретную дату.

Перенос выходных дней в 2018 году:

С субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 

Праздничные выходные в 2018 году:

Новогодние каникулы 2018: 30 декабря - 8 января;
День защитника Отечества: 23 февраля - 25 февраля; 
Международный женский день: 8 марта - 11 марта;
Праздник весны и труда 29 апреля - 2 мая;    
День Победы: 9 мая;     
День России: 10 июня - 12 июня;     
День народного единства: 3 ноября - 5 ноября; 
Новогодние каникулы 2019: 30 декабря - 8 января.   

 

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Категории: Лента новостей Новости России Общество

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