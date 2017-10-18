Производственный календарь майских праздников 2018: выходные дни в мае

Как отдыхают россияне в мае 2018 года.

В Петербурге уже вторую неделю держится температура воздуха больше 10 градусов, а это значит, что пришла весна - время для прогулок тёплым вечером. Также не забываем, что приближается месяц май. Месяц, который полон праздничных и выходных дней.

Как отдыхают россияне в мае 2018 года?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2017 года "О переносе выходных дней в 2018 году", в мае россияне ждут два блока выходных дней: с 29 апреля по 2 мая (4 дня - воскресенье, понедельник, вторник, среда) и 9 мая (1 день — среда):

28 апреля (суббота) - предпразднчиный день - рабочий день сокращается на 1 час (перенос на 30 апреля);

29 апреля (воскресенье) - выходной день;

30 апреля (понедельник) - выходной день (перенос с 28 апреля);

1 мая (вторник) - праздничный день - День труда;

2 мая (среда) - выходной день (перенос с 7 января);

8 мая (вторник) - предпраздничный день - рабочий день сокращается на 1 час;

9 мая (среда) - праздничный день - День победы.

В конечном итоге в мае 2018 года из 31 календарных дней россияне будут работать 20 и отдыхать 11 дней.

Фото: Piter.TV