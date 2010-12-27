Что произошло в Петербурге 12 апреля: фото и видео

Piter.TV публикует материал, в котором рассказывается сразу о нескольких важных происшествиях в Санкт-Петербурге за 12 апреля.

Сегодня в Петербурге чего только не произошло: и огня было много, и воды. В этом материале Piter.TV расскажет о нескольких происшествиях, которые случились в четверг, 12 апреля.

Что случилось в Петербурге сегодня, 12 апреля

1. В Петербурге сегодня в 2 часа ночи сгорели пять автомобилей. Жители Комендантского проспекта проснулись от громких хлопков. Во дворе дома №32 случился сильный пожар. Огонь полыхал настолько сильно, что на место происшествия прибыли два пожарных отряда и несколько машин полиции.

2. В Санкт-Петербурге неизвестные пытались убить уроженца Туркменистана, однако план оказался провальным. Мужчине удалось избежать своей смерти с помощью балкона. Также жертва злоумышленников смог запомнить автомобиль, в который его затолкали насильно несколько мужчин.

3. В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья. Инцидент произошел прямо в парадной дома по Шуваловскому проспекту, 51 корпус 2. Выстрелы местные жители услышали в ночное время. Соседи стрелка оказались недовольны столь ранним пробуждением и вызвали полицию.

4. При въезде в Сертолово из Петербурга, на углу улицы Индустриальной и Выборгского шоссе столкнулись пять автомобилей. Водитель Renault Megane выехал на встречную полосу. Машину занесло, и она въехала в Lada Largus. Следом ударились Opel, Renault Logan и Mercedes.

5. Днем 12 апреля из колодца на улице Бухарестской, около дома №150 забил фонтан. Двор жилого дома во Фрунзенском районе практически затопило.