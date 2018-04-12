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Появилось видео, как мужчина повис на балконе, пытаясь убежать от похитителей

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Мужчина смог спасти свою жизнь от четырех злоумышленников.

В Санкт-Петербурге неизвестные пытались убить уроженца Туркменистана, однако план оказался провальным. Мужчине удалось избежать своей смерти с помощью балкона. Ранее мы сообщали об этом: мужчина вышел в окно, чтобы избежать драки с похитителями.

Подходим к дому, вдруг разбивается окно и этот человек (ред.) пытается уйти (ред.) оттуда, потом повис на окне 4 этажа, походу его кто-то держал и потом отпустил. Но пострадавший (ред.) умудрился зацепиться и спуститься на 3 этаж. Ну а дальше на видео.

Сообщают очевидцы происшествия


Также жертва злоумышленников смог запомнить автомобиль, в который его затолкали насильно несколько мужчин. Об этом он сообщил авторам видео. Так, удалось выяснить госномер автомобиля - К022ХЕ. Также уточняется, что нападавших было четверо. На место происшествия очевидцы оперативно вызвали сотрудников полиции. 

Видео: признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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